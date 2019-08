Paulo Cesar Norões: Debates sobre a reforma

Relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati já tem definidos os convidados para a primeira audiência pública que debaterá a proposta. O secretário Rogério Marinho, do Trabalho e Previdência do Ministério da Economia; Rafael Fonteles, presidente do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e Distrito Federal; Jayme de Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros; e o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa. O requerimento será o primeiro item da reunião desta quarta da CCJ. Tasso tem repetido que vai ouvir mais que falar. "Ouvir e dialogar é o nosso compromisso", afirmou. A expectativa é que, na última semana de agosto, ele possa apresentar seu relatório possibilitando a votação na CCJ, na primeira semana de setembro.

No plenário

Vencida essa etapa, a matéria segue para o plenário. Previsão é de votação em segundo turno no início de outubro. Além da inclusão de estados e municípios, o assunto capitalização deverá movimentar os debates. No caso dos estados, Tasso gostou de saber que os 27 governadores decidiram apoiar a proposta e devem divulgar, em breve, um documento oficial sobre o apoiamento integral.

Apoio total

Antecedendo a movimentação dos governadores, já se reuniram com Tasso os presidentes das duas frentes nacionais que representam os mais de 5 mil prefeitos de todo o País. Querem o empenho do senador na inclusão dos municípios e assumiram a defesa da medida junto aos demais prefeitos do Brasil.

Encontro...

Deputado André Figueiredo esteve no Abolição, na tarde da última sexta-feira. A conversa com o governador Camilo girou em torno do plano do economista cearense Mansueto Almeida para ajudar estados endividados.

...No abolição

Na qualidade de relator do Plano Mansueto na Câmara, André se esforçará para que o mesmo não seja aplicado só aos estados chamados de "maus pagadores", mas que também beneficie os estados que têm um equilíbrio fiscal por conta de boa gestão.

Que presente

Edson Ventura vai receber a Medalha da Abolição. O comunicado foi feito pelo próprio governador Camilo Santana, na festa de aniversário do empresário, no último sábado. Estavam lá também Cid Gomes, Roberto Cláudio e José Sarto - além do suplente de senador Júlio Ventura Neto, filho do homenageado.

Feliz da vida

Prefeito Naumi Amorim ganhou um presente e tanto no Dia dos Pais. A volta pra casa do filho Lamartine, de 12 anos, que venceu um câncer, depois de tratamento em São Paulo. Ele e a esposa, a deputada Érika Amorim, eram só sorrisos na etapa do Circuito Cearense de Jangadas, no Cumbuco. Não é para menos.