Paulo César Norões: Danilo Forte vai tocar Agronordeste

Assessor especial da ministra Teresa Cristina, o cearense Danilo Forte agora será também o diretor geral da Unidade de Gestão do Plano de Ação para o Nordeste - Agronordeste, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Agronordeste é a estratégia do Governo Federal para integrar a região ao agronegócio nacional, responsável, hoje, por cerca de 1/3 do PIB brasileiro. Danilo vai coordenar um grande esforço de capacitação da agroindústria nordestina, com parceria com órgãos como o Banco do Nordeste, Codevasf, Senar e Senai. Uma das metas é ajudar a desenvolver projetos de energia solar, que tem potencial para baratear custos de produção.

Para Danilo Forte, a ocasião é propícia para o Agronordeste. O tratado econômico com a União Europeia abre uma janela de oportunidade. Ele cita o exemplo da banana de Israel, que chega a Paris ao custo de 1 Euro. Com esse preço, diz Danilo, dá pra comprar uma penca de banana cearense, que, com o nosso hub aeroportuário, pode ser embarcada à noite em Fortaleza e amanhecer na capital francesa.

Condecorado

O relator geral do Orçamento na Câmara Federal, deputado Domingos Neto (PSD), recebeu a Medalha do Mérito Mauá, na tarde da última quinta-feira (15). A condecoração é concedida a pessoas que prestaram importantes trabalhos para a área de Infraestrutura no Brasil. Domingos Neto foi alocado na primeira fileira do evento, categoria Ouro, e recebeu a medalha das mãos do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Méritos

Coube ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacar a importância do trabalho de Domingos Neto e demais agraciados para a Infraestrutura do País. "Não é exagero dizer que o desenvolvimento está nas mãos desse grupo aqui", destacou.

Alvarás

Na segunda-feira, a Prefeitura de Fortaleza vai liberar os novos alvarás com os novos preços. A partir de R$ 50, o alvará será liberado para pequenos comércios. Os grandes também serão beneficiados e pagarão no máximo R$ 500. O prazo será anual.

Apresentação

PSL fará encontro no próximo dia 17, em Fortaleza. O presidente Heitor Freire apresentará o plano de ação política da legenda para as eleições de 2020, no Ceará.

Garantiu a candidatura

O ex-senador Mauro Benevides teve ao seu lado Ciro Gomes, em voo de Fortaleza a Brasília, na última quinta. Rememoraram o papel decisivo do então senador constituinte na eleição do, hoje, pedetista a prefeito de Fortaleza, em 1988. Ciro não poderia ser candidato por não ter transferido, no prazo, o domicílio eleitoral, de Sobral para a Capital. A solução veio com a inclusão de uma emenda de Mauro ao texto da Carta Magna, em suas disposições transitórias, encurtando o prazo de transferência de domicílio de 1 ano para seis meses antes da eleição.