Paulo César Norões: Cultura como vetor econômico

No próximo mês de setembro, será apresentado o Plano Geral de Cultura do Governo Camilo Santana, para os anos de 2019 a 2022. A tônica desse plano, segundo o secretário Fabiano Piúba, é a dimensão da intersetorialidade na integração das políticas.

"Educação sem cultura é só ensino; segurança sem cultura, é so repressão; e turismo sem cultura, é só passeio", diz o secretário. Em outras palavras, a cultura tem um papel importante no desenvolvimento do Estado, partindo do princípio de que as políticas culturais podem influenciar outras políticas públicas.

A ideia

Junto com outras secretarias - em especial a de Educação; Desenvolvimento Econômico e Trabalho; e Turismo -, a Secult desenvolverá ações para fazer com que a cultura seja também uma alavanca para o desenvolvimento econômico. Piúba dá o exemplo do setor audiovisual que, segundo dados da Ancine, no ano de 2015 movimentou R$ 25 bilhões, desempenho superior ao do setor automobilístico, naquele ano. Prova de que a cultura criativa gera emprego, renda e movimenta a economia. É o que ele projeta para o Ceará nos próximos anos.

Segurança

A deputada estadual Fernanda Pessoa (PSDB) fez duras críticas ao Governo do Estado, ao analisar os dados divulgados pelo Ipea sobre a Segurança Pública no Ceará, no qual o município de Maracanaú é apontado como o mais violento do Brasil, em 2017. "Os números comprovam que as políticas públicas adotadas no Estado nos últimos doze anos não surtiram efeito", disse.

Por outro lado

Deputados da base governista não refutam os números do Ipea, mas relativizam o fato de a pesquisa ser de 2017. O deputado Julio Cesar, líder do Governo, acredita que atualmente Maracanaú não está mais entre as cidades mais violentas do Brasil. "Graças a ações do Governo de combate à violência e investimento em Educação", ressalta.

Educação de base

Deputado Queiroz Maia (PDT) apresentou projeto na AL instituindo a Semana de Conscientização e Prevenção de Acidentes no Trânsito nas escolas da rede pública estadual. Boa ideia. Melhor ainda seria incluir a matéria no currículo escolar.

Partido do presidente Bolsonaro quer crescer no Ceará. Para tanto, o PSL fará campanha de filiação de novos membros, no próximo dia 17 de agosto, quando o presidente do partido, deputado Heitor Freire, anunciará os planos para as eleições de 2020.

Será lançado na Assembleia Legislativa, dia 19, o livro 'I Congresso Cearense de Direito Eleitoral', com conteúdo extraído do evento realizado em 2017. Entre os autores, Martonio Mont'Alverne, ex-procurador geral de Fortaleza. O ministro Tarcísio Vieira (TSE) estará presente.