Paulo César Norões: Contingenciamento inviabiliza obras

Governo do Ceará vai ter que se virar para compensar o contingenciamento de verbas federais para o Estado. O bloqueio foi de R$ 220,9 milhões, 40% dos R$ 546,7 milhões que estavam autorizados. Sem o dinheiro, 17 projetos serão afetados. 12 deles tiveram bloqueios parciais, mas nos outros cinco a suspensão chegou aos 100% - caso das obras do Anel Viário, que já vem se arrastando há anos.

Passar por ali é um sufoco, caminhoneiros chegam a esperar, às vezes, uma hora e meia para trafegar por apenas 3 Km. O que deixa empresários do complexo industrial de Caucaia, Maracanaú e demais municípios da Região Metropolitana de Fortaleza com as mãos na cabeça, pois essa conta acaba inflacionando o preço do frete. "O tamanho do prejuízo é muito alto. Estão deixando de vir muitas indústrias pra cá", preocupa-se Heitor Studart, presidente do Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Sem dúvida uma preocupação que deve ser compartilhada por todos os cearenses.

Mais assinaturas

Deputado Nezinho Farias (PDT) defende emenda ao Regimento Interno da Assembleia Legislativa que aumenta de 12 para 16 o número mínimo de assinaturas para que uma CPI seja instalada. O que pode atrapalhar ainda mais o trabalho das minorias, que dificilmente conseguiriam atingir esse número para aprovar uma comissão.

Debatendo a zona azul

Nesta segunda-feira tem audiência pública na Câmara Municipal para debater a expansão da Zona Azul de Fortaleza. Iniciativa do vereador Benigno Junior (PSD), que quer ouvir a população e o poder público. Para o parlamentar, a ampliação do sistema precisa levar em conta as especificidades de cada bairro da Capital. É de Benigno o Projeto de Indicação 39/2019, que propõe vagas gratuitas para compras rápidas - no máximo 15 minutos - de clientes de farmácias, padarias e outros estabelecimentos comerciais.

Censo 2018

Segundo o IBGE, o Ceará já tem 9,8 milhões de habitantes. Curiosidades: 486 mil pessoas moram sozinhas no Ceará e 97% dos domicílios têm geladeiras, o bem de consumo preferido das famílias. Caiu o número de pessoas com menos de 30 anos. Em 2012 eram 51,8% e no ano passado foram 45,6%.

Ciro gomes será conterrâneo de Caetano Veloso e Gilberto Gil. O pré-candidato pedetista à Presidência da República, em 2022, receberá no próximo dia 10 o título de Cidadão Baiano. Honraria proposta pelo deputado estadual Roberto Carlos (PDT) e aprovada pela Assembleia Legislativa.

Deputado Antonio Granja (PDT) chama a atenção para o baixo preço do leite. Produtores conseguem vender, no máximo, por R$ 1,2 o litro. Para discutir o assunto, ele quer a realização de audiência pública na Assembleia Legislativa com a participação dos interessados. Mesa Diretora ficou de marcar a data.