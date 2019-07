Paulo César Norões: Conciliador com autenticidade

Ao visitar Lula na sede da Polícia Federal, em Curitiba, Camilo Santana cumpriu um compromisso de amigo e de liderado. De quebra, fortaleceu sua imagem junto aos companheiros de partido, especialmente aqueles que em determinados momentos torcem o nariz para o que chamam de submissão política exagerada aos interesses dos irmãos Ferreira Gomes, em detrimento dos interesses do PT.

Por outro lado, decepciona os que o admiram como governador, mesmo detestando o seu partido. Essa é a marca de Camilo: um político com grande capacidade para o diálogo e a conciliação de interesses conflitantes, mas, sem perder a autenticidade.

Petista, sempre se refere a Lula como o maior presidente que o Brasil já teve. "O que mais olhou para os pobres", como escreveu em seu perfil numa rede social. Esse é Camilo.

Ponderação

Cid Gomes sempre foi considerado o mais ponderado dos irmãos Ferreira Gomes. E mais uma vez ele comprova a tese. Em entrevista ao jornal Valor, o senador pedetista defendeu a permanência da jovem deputada federal Tabata Amaral no partido. Um posicionamento radicalmente oposto ao do irmão mais velho. Ciro chegou a defender a expulsão sumária de Tabata e os demais pedetistas que votaram a favor da reforma da Previdência. "Alguns a gente sabe que votaram por fisiologismo. Esses eu expulsaria sumariamente. Agora o voto dela, Tabata, não foi fisiológico", disse Cid.

Salvador da economia

Estrela do último encontro do Lide Ceará, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, se refere ao ministro Paulo Guedes como o "meu chefe". Foi assim em vários momentos do emocionado discurso que proferiu no Gran Marquise. Pois bem, na solenidade de anúncio da liberação do FGTS, Guedes despejou lantejoulas no subordinado. "O Pedrão é o homem que vai nos salvar. Porque não tem roubo lá (na Caixa) e vai dar um resultado extraordinário. E esse dinheiro vai ajudar o Governo a atravessar a ponte para o futuro", disse. Emotivo, Guimarães lacrimejou.

Menos sacolas

Preocupado com o uso indiscriminado de caixas, sacolas e pacotes, o vereador Guilherme Sampaio (PT) propõe um programa de redução do uso de embalagens. Salvaguardando, claro, aquelas que garantem a conservação no prazo de validade do produto. O projeto prevê, ainda, um selo de responsabilidade ambiental, a ser concedido pela secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) aos estabelecimentos que aderirem às práticas sustentáveis.

Presidente do tribunal de Justiça Washington Araújo aproveitou visita de Dias Toffoli para apresentar ao presidente do STF detalhes do Programa Celeridade, conjunto de iniciativas da atual gestão

Para aumentar a produtividade do TJCE

Dias Toffoli gostou do que viu. E destacou o fato de o Tribunal de Justiça do Ceará ser o mais barato de todo o país, com custo bem abaixo da média do Brasil e, mesmo com uma força de trabalho pequena, conseguir ser ágil no julgamento dos processos e dar efetividade e eficácia à Justiça