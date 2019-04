Paulo César Norões: Clima quente na CCJ é prévia do que vem aí

Não demorou nem dez minutos para que os ânimos se exaltassem na reunião do ministro Paulo Guedes com a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. Bem que o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tentou deixar o clima mais ameno, até acompanhou o ministro à mesa e participou do início dos trabalhos - algo não usual. O problema é que o antagonismo exacerbado é a marca do atual momento político. E a reforma da Previdência, por tudo o que ela representa, é, por si só, foco de tensão. Afinal, nem na base do Governo que a propõe, ela encontra apoio unânime. Ao que se assistiu nesta quarta, na CCJ, foi apenas o primeiro round da grande batalha que será a tramitação da PEC no Congresso Nacional.

Reflexo imediato

Os efeitos do clima acirrado na CCJ se fizeram sentir no mercado financeiro. O bate-boca entre o ministro da Economia e deputados da oposição deixou nervosos os investidores e os índices da Bolsa de São Paulo despencaram e o dólar subiu. Uma prévia do que provavelmente acontecerá ao longo da tramitação da PEC da Previdência.

Consórcio

Em aparte à fala do deputado Osmar Baquit (PDT), que criticava a articulação política na escolha dos presidentes dos consórcios de saúde em municípios cearenses, o deputado Salmito Filho (PDT) definiu como fundamental a criação desses consórcios no Ceará. "Sem consórcio, por exemplo, a policlínica não chega aos quatro cantos do Estado, como acontecia antes, no Governo de Cid Gomes", observou o parlamentar. Para Osmar Baquit, a solução para evitar os efeitos danosos da politicagem é definir a gestão dos consórcios via seleção técnica.

Em defesa do BNB

A Assembleia Legislativa promove, nesta sexta (5), audiência pública para lançar a Frente Parlamentar Nacional em Defesa do Banco do Nordeste, além de discutir estratégias para valorizar e fortalecer a instituição. Presidentes de Assembleias e parlamentares dos estados que fazem parte da área de atuação do BNB estarão presentes.

Orçamento impositivo

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, nesta quarta, relatório do senador Espiridião Amin (PP-SC) à PEC 34/2019, que determina a execução obrigatória de emendas de bancadas parlamentares ao Orçamento da União. O senador Tasso Jereissati (PSDB) avalia que "é um importante avanço na relação entre os poderes Legislativo e Executivo". A matéria segue, em regime de urgência, ao Plenário do Senado.

Sonho antigo

Senador Eduardo Girão (Pode) participou da votação, na última terça-feira (2), que aprovou em primeiro turno a PEC que permite o acúmulo de cargos por policiais e bombeiros militares. O parlamentar cearense votou a favor da Proposta e declarou seu apoio ao projeto. Segundo ele "um sonho antigo dos militares, dos bombeiros, para que possam complementar sua renda".