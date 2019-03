Paulo César Norões: Ciro Também critica prisão de temer

Ciro Gomes usou seu perfil em rede social para se posicionar sobre a prisão de Michel Temer. Foi na linha do senador Tasso Jereissati, que, ainda na quinta-feira, logo após o ex-presidente ser conduzido pela Polícia Federal para o Aeroporto de Guarulhos, afirmou ser um abuso de autoridade, visto não haver "razões para uma medida que somente se justificaria em circunstâncias extraordinárias", ressaltando mais tarde que sua posição não era uma defesa de Temer, mas uma preocupação com a democracia.

Ciro, talvez o crítico mais contundente de Temer nos últimos anos - com direito a acusações gravíssimas que lhe renderam processos e até condenações - também criticou a medida. "Minha consciência de cidadão e minha formação jurídica me obrigam a afirmar: esta prisão, da forma como foi feita não se sustenta. Afronta o melhor direito, fere a constituição", afirmou.

Proposta do pdt

A despeito das indefinições sobre a tramitação da reforma da Previdência, começaram os debates na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara Federal. O deputado O Eduardo Bismarck discursou sobre o posicionamento do PDT e apontou o partido como solução para melhorar a proposta da reforma. "O PDT tem proposta que não prejudica os menos favorecidos e não retira direitos adquiridos", disse.

Viadutos já

Empresários do Distrito Industrial relataram ao deputado Roberto Pessoa a preocupação com as obras do 4º Anel Viário. Querem prioridade para a conclusão dos viadutos sobre as CEs que ligam Fortaleza a Maranguape e Maracanaú, o que daria fluidez ao trânsito intenso da área. Pessoa vai levar o problema ao ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas e convidá-lo para vir ver de perto a situação.

Segurança

A política de segurança das barragens do Ceará foi tema de reunião, ontem, do secretário de Recursos Hídricos do Estado, Francisco Teixeira, com os deputados, estadual Salmito Filho e federal Leônidas Cristino, ambos do PDT. Acompanhavam o prefeito de Ubajara, Renê Vasconcelos, que enfrenta problemas com a barragem de Granjeiros, que ameaçava arrombar.

Se mexendo

Vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, Gastão Bittencourt está toda semana na rota Rio-Fortaleza-Brasília. Hoje também presidente do Sesc-Senac do Rio, tem ao lado a equipe que o assessorou por 20 anos na Fecomercio-CE. Com essa vida corrida, será que ainda pensa em ser prefeito de Fortaleza? Gastão já chegou a ser candidato.