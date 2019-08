Paulo César Norões: Cid quer nome novo para PMF

Ao cravar que "é zero a possibilidade" de concorrer à sucessão de Fortaleza, o senador pedetista Cid Gomes reforça a tese de que o candidato do grupo seja algum nome novo - não necessariamente na idade - e que represente a continuidade da gestão de Roberto Cláudio, sobretudo nas políticas bem sucedidas e, "ao mesmo tempo inspirar confiança para que o que não foi acertado, possa ser resolvido em uma futura gestão", disse o parlamentar. Nas hostes governistas só se fala em Élcio Batista, José Sarto e Samuel Dias - não necessariamente nessa ordem - para encarnar esse 'novo'.

CPI do asfalto

Depois de denunciar, até com vídeos, as condições precárias de estradas recém inauguradas pelo Governo do Estado, o deputado estadual Heitor Férrer (SD) quer propor a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa do Ceará para investigar as condições em que são executadas as obras das estradas cearenses.

Vistoria

O assunto voltou à tona com a notícia de que a Superintendência de Obras Públicas teria criado uma sindicância para averiguar irregularidades na execução da CE-010, estrada que liga o Mucuripe à CE-040, inaugurada há um ano no valor de R$ 119 milhões. "A estrada não presta. Já andei por lá, filmei, e todo mundo que anda ali concorda", disse Heitor Férrer.

Repercutiu

As críticas de Heitor Férrer movimentaram a sessão de ontem na Assembleia. O líder do Governo Júlio César Filho (Cidadania), minimizou, argumentando que "estrada nenhuma aguenta uma quadra chuvosa como a que o Ceará teve em 2019". Vitor Valim (Pros), por sua vez, propôs uma lei que estabeleça prazo de garantia para as obras. Em caso de deterioração precoce, "a própria empresa deve fazer sua recuperação, e não o Estado", concluiu Valim.

Bem avaliado

Banco do Nordeste teve nota máxima no índice de governança IG-SEST, monitorado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Pontos para gestão Romildo Rolim.

Senador Flávio Bolsonaro tem mantido um diálogo permanente com Tasso Jereissati. Ambos têm gabinetes localizados no Anexo I do Senado, o que facilita os contatos. Poderá ser Flávio o autor da proposta de capitalização da nova Previdência – que é defendida pelo Ministério da Economia.

Cearense Lucas Fiúza foi nomeado para o cargo de Coordenador Geral de Fomento do Ministério do Turismo. Membro da nova safra de liberais conservadores, Lucas vinha assessorando o deputado federal Heitor Freire (PSL).