Paulo Cesar Norões: Cid articula defesa de órgãos

O senador Cid Gomes (PDT) tem conversado bastante com colegas de vários partidos no sentido de viabilizar uma frente de senadores para garantir o fortalecimento dos órgãos federais no Norte e no Nordeste. Entende o senador cearense que os bancos da Amazônia (Basa), e do Nordeste (BNB), e órgãos como a Sudam, o Dnocs, Codevasf e Sudene são essenciais para o desenvolvimento das duas regiões. É dever, portanto, de nortistas e nordestinos se irmanarem nessa luta, que não é de partido A ou B, mas de todos.

Aprovado

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou empréstimo de US$ 150 milhões, da Corporação Andina de Fomento (CAF), para a Prefeitura de Fortaleza. Recursos serão investidos no Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento, na Capital. Dada a importância do programa, o senador Tasso Jereissati (PSDB) pediu urgência para votação da matéria no plenário.

Cortando na carne

Assembleia de Minas Gerais aprovou, por unanimidade, a reforma administrativa do Governo Romeu Zema (Novo). Número de secretarias cairá de 21 para 12, com eliminação de cargos. Deve gerar uma economia de R$ 1 bilhão em quatro anos de Governo, sendo R$ 120 milhões com a folha de pagamento. Objetivo é tirar o Estado do vermelho.

Acessibilidade

Acrísio Sena (PT) propôs emenda à proposta do governador Camilo Santana de criação do Fundo Estadual do Trabalho. Propõe recursos para a adequação das unidades de atendimento do Sine/IDT para receber pessoas portadoras de deficiência, além do ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) aos funcionários que fazem o atendimento e da promoção de qualificação profissional específica para a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Críticas

Em 15/4, Soldado Noélio (Pros) apresentou projeto sobre as tornozeleiras eletrônicas, que ficou "preso" na Procuradoria Jurídica da Assembleia. Nove dias depois, o Executivo enviou idêntica proposta, que teve trâmite célere. Ontem, com o projeto do Governo aprovado, deputados Heitor Férrer, Delegado Cavalcante, Audic Mota e o próprio Noélio tacharam a Casa do Povo de "subserviente".

Início de junho (3 e 4), no Centro de Eventos, teremos o Seminário de Gestores Públicos Prefeitos Ceará 2019. Evento prestigiado, com média de mais de 600 participantes a cada edição, entre prefeitos, secretários, empresários e gestores das 184 cidades cearenses. Promoção do TCE, Aprece, Instituto Future, Funcepe e Diário do Nordeste.

O fortalezense perdeu um bom vereador, Luciram Girão, vítima do diabetes. Com a partida do irmão do deputado estadual Lucilvio Girão, o veterano Carlos Mesquita se efetiva no cargo.