Paulo César Norões: Cearenses divergem em votação

Somente dois parlamentares do Ceará tiveram a oportunidade de participar da votação do relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), na Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara Federal. O relator manteve os principais projetos da reestruturação, apesar de ter feito alterações no texto apresentado pelo Governo em fevereiro.

Situacionista e aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Heitor Freire (PSL) fez o que dele se esperava. Foi um dos 36 votos que garantiram a aprovação do relatório.

Também não foi nenhuma surpresa o voto contrário do deputado André Figueiredo, líder do PDT na Casa. Em sua justificativa, André reconheceu a necessidade da reforma, mas não da forma proposta pelo Governo. Por outro lado, lembrou que "existe um câncer muito maior que se chama dívida pública, que chega quase a 5,4 trilhões, representando até o final de 2019 78% do PIB", afirmando que essa, sim, deveria ser a prioridade.

A discussão, evidentemente, não termina aí. Ainda há a votação no plenário e, na sequência, nova apreciação, dessa vez no Senado. Lá, novos personagens assumirão o protagonismo nesse debate, que está longe de acabar.

Autistas no censo

Presidente da frente parlamentar em defesa das pessoas com autismo, o deputado federal Célio Studart (PV) acompanhou de perto, no plenário do Senado, a votação de projeto de lei que determina a inclusão, nos censos populacionais, de informações específicas sobre esses cidadãos. Aprovada na noite de terça-feira (2), a proposta seguiu para sanção presidencial. Nos microfones, os senadores pelo Ceará Cid Gomes (PDT) e Eduardo Girão (Podemos) reconheceram a atuação de Célio, que participou das articulações políticas para a aprovação do projeto da deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC).

Perdoado

Terminou em lágrimas e pedido de perdão a refrega entre os deputados André Fernandes (PSL) e Nezinho Farias (PDT). Ao ver o pedetista se emocionar ao relatar o sofrimento dele e da família por conta de acusações que se mostraram infundadas, Fernandes calçou as sandálias da humildade, reconheceu o erro e pediu desculpas. Gesto nobre, prontamente elogiado pelos colegas, mas que precisa vir acompanhado de um pouco mais de 'juízo' do jovem deputado pesselista ao se pronunciar, para que fatos assim não se repitam.

Queima-roupa

Na noite de autógrafos de Preto Zezé - lançou 'Das Quadras para o Mundo', em que conta sua trajetória como ativista - Élcio Batista foi indagado por um morador da comunidade das Quadras, berço de Zezé, se seria candidato a prefeito. Respondeu com outra pergunta: "Por que, você votaria em mim?" E ouviu de volta: "Quem sabe?".

Mudanças

Lúcio Gomes leva a melhor e vai ficar com o Detran, que deixa a Secretaria de Cidades e passa a ficar no guarda-chuva da Secretaria de Infraestrutura, que ele comanda. Em contrapartida o Departamento Estadual de Rodovias (DER) deixa a Seinfra e vai para Cidades, mas não fará mais obras, só elaborará os projetos. O acerto foi no Gabinete do Governador e o projeto será enviado para aprovação na Assembleia.

Em casa

Presidente Washington Araujo, do Tribunal de Justiça do Ceará, receberá hoje o Colar do Mérito Judiciário, principal comenda do TJ do Piauí. Araújo, para quem não sabe, nasceu em Campo Maior, no centro-norte piauiense.

Missa de 7º dia do jurista Roberto Martins Rodrigues será às 19hs de hoje, na Igreja do Cristo Rei

Aprovado na Assembleia Legislativa projeto de autoria da deputada Aderlânia Noronha (SD), que cria programa de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar

Sucessão em Maracanaú já começou, ao menos no plenário da Assembleia. É o que se depreende dos embates entre os deputados Júlio César Filho e Fernanda Pessoa, quando o assunto é relativo àquele município

Ganha apoio em diversos segmentos da sociedade a queixa do deputado Romeu Aldigueri (PDT) pela Fraport ter retirado o nome do aviador Pinto Martins do letreiro do Aeroporto que leva seu nome