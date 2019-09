Paulo César Norões: Ceará exporta cada vez mais lagostas

A lagosta é rica em proteína, vitaminas e sais minerais e contribui para a formação dos glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio para os tecidos. O problema é o preço, por ser animal de difícil captura, já que vive numa profundidade marítima em torno de 500 metros. Para a exportação, a lagosta é um filé.

No ano passado o Ceará foi o segundo maior exportador, atrás apenas do Pará. Este ano, só nos oito primeiros meses, o Ceará disparou e já exportou US$ 47 milhões, num crescimento de 199%, em relação ao mesmo período do ano passado. Superamos o Pará.

O assunto foi levantado da tribuna da Assembleia Legislativa pelo deputado Sergio Aguiar, economista, administrador de empresa, além de advogado, o que o credencia a falar sobre o tema. O parlamentar ressaltou o resultado do trabalho realizado pelo Programa Lagosta Viva, do Governo do Ceará. Ele observa dois gargalos: a pesca predatória, que precisa ser combatida, e o tímido serviço de logística, que ainda pode melhorar.

Interinidade sadia

No sétimo mandato de deputado estadual e com a habilidade de quem presidiu comissões e foi líder de Governo, José Sarto tem representado o chefe do Executivo sem desviar para vaidades pessoais. Na abertura da Casa Cor Ceará, enalteceu iniciativas do Governo sustentáveis e de incentivo ao artesanato local, inaugurou Brinquedopraça no Vila Velha, bairro onde atuou como médico e iniciou a vida pública, destacando o trabalho da primeira-dama Onélia Santana à frente do Programa Primeira Infância.

Em um de seus atos como governador em exercício, assinou termo para instalação da Assistência Militar do Ministério Público, onde pontuou os esforços de Camilo na sensível área da segurança pública.

Próximo será aqui

Os índices positivos da educação no Ceará apresentados pelos deputados Queiroz Filho (PDT) e Acrísio Sena (PT) garantiram no sábado (14), no encerramento do Encontro Nacional de Presidentes e Vice-presidentes de Comissões de Educação das Assembleias Legislativas, em Cuiabá, que o próximo encontro será na capital cearense. "O que decidiu a escolha foi a relevância do Ceará, os bons resultados na área, já apresentados em tantos estudos", disse Queiroz Filho.

PEC de Girão

Senador Eduardo Girão (Pode) conseguiu 29 assinaturas de senadores para a tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição de autoria dele, que dará o direito, a quem quiser, de renunciar ao foro privilegiado. "Esse número já é mais do que o necessário, de 27, para apresentar a PEC. É mais um passo para um Brasil mais justo, que avança no combate à corrupção e impunidade, anseio do povo brasileiro".

Espírito público

Ex-governador Gonzaga Mota é a prova viva de que não é preciso ter um mandato para servir ao povo. Neste fim de semana esteve no Genibaú, na periferia de Fortaleza, onde ajudou a ampliar a mais uma minibiblioteca. Já são 26 atendidas pelo programa de incentivo à leitura para crianças que ele criou, através da sua Livraria dos Escritores Cearenses. Tudo iniciativa própria. "Fazemos questão de não contar com o apoio do Poder Público", ressalta Gonzaga.