Paulo César Norões: Ceará em vias de perder território

O deputado estadual Carlos Felipe (PCdoB) mostrou-se preocupado, na Assembleia, com a delimitação de terras na área de litígio entre Piauí e Ceará. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, o Exército está na região redesenhando os limites dos dois estados. Felipe discorda dos parâmetros usados para a demarcação, de forma geográfica. O Exército está levando em conta o curso dos rios, sem levar em consideração os investimentos feitos ao longo dos anos.

"O município de Crateús passará a ter apenas 15% de sua área no Ceará. Outras cidades como Poranga, Ipueiras, Croatá também serão influenciadas com as mudanças", pontuou.

Tem razão de ser a preocupação do parlamentar. Aqui, mesmo, na coluna, a gente já alertou sobre o risco real do Ceará perder trechos importantes do território para o estado vizinho. Essa ação do Exército, aliás, é decorrente de reclamação do Governo do Piauí na Suprema Corte.

Recuo

Ao contrário do tom ameaçador antes da votação, presidente Carlos Luppi, do PDT, já não fala mais em expulsão dos deputados pedetistas que contrariaram determinação da legenda e votaram a favor da reforma da Previdência, ontem. Afinal, não seria nada inteligente o PDT abrir mão de 1/3 da bancada. O mais provável é uma advertência pública aos 'infiéis'. Luppi promete, ainda, reavaliar a situação da jovem deputada Tabata Amaral, que vinha sendo apontada como a candidata natural do PDT à Prefeitura de São Paulo.

Marcação colada

Pelo menos dois votos da bancada cearense Ciro Gomes conseguiu reverter na última hora. Eduardo Bismarck e Robério Monteiro estavam prontos a votar a favor da reforma. Para os Ferreira Gomes, no entanto, era importante mostrar força e garantir a unidade dos pedetistas do Ceará.

Esforço

Senado já sinalizou que estados e municípios devem ser recolocados na reforma da Previdência, como constava na proposta original do Governo, mas acabaram retirados em função da falta de apoio público dos governadores ao projeto. Ocorre que, após ser aprovada no Senado, a proposta volta para a Câmara. É hora, pois, dos gestores estaduais - especialmente os do Nordeste - arregaçarem as mangas para convencer suas bancadas a mudarem de posição.

Preparativos

Já de olho em 2020, o PSDB reuniu ontem pré-candidatos a vereador em Fortaleza. Para o presidente municipal da legenda, Carlos Matos, ele próprio já anunciado pré-candidato a prefeito, a hora é "de definir rumos, reforçar estratégias e reposicionar ideias". As reuniões com potenciais candidatos a vereador serão intensificadas a partir do próximo semestre, em todo o Estado.

Governador interino desde a noite de ontem, caberá ao presidente da Assembleia Legislativa José Sarto abrir, neste domingo, a tradicional Expocrato. Evento que, aliás, costuma atrair políticos de todos os matizes. De férias, o governador Camilo Santana, que é filho do Crato, desta vez não estará presente

Quem também tirou uns dias de férias foi o braço direito de Camilo, Élcio Batista. Em sua ausência, quem responde pela poderosa Secretaria da Casa Civil é o jornalista Chagas Vieira, secretário executivo de comunicação do Governo