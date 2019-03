Paulo César Norões: Caso de Temer vai se arrastar

Diante das divergências no entendimento, não só de políticos dos mais diversos partidos e matizes ideológicos, mas, também, de respeitados juristas, quanto a fundamentação - ou a falta dela, dependendo da avaliação - da decisão do juiz Bretas de mandar prender o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e outras seis pessoas, acusados de integrarem uma organização criminosas que vinha praticando corrupção há pelo menos 40 anos, não foi de todo surpreendente a decisão do juiz federal Antonio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, de mandar soltar todo mundo. Esse, aliás, é mais um caso que promete se arrastar bastante, provavelmente com idas e vindas que contribuirão com o caos nosso de cada dia na vida institucional brasileira. Aguardemos os próximos capítulos.

Violação às regras

Curioso observar a preocupação do juiz Antonio Ivan Athié em deixar claro que é a favor da Operação Lava Jato. Só que o combate à corrupção não pode violar regras: "Mesmo que se admita existirem indícios que podem incriminar os envolvidos, não servem para justificar prisão preventiva", justificou.

Mourão nos EUA

O vice-presidente, general Hamilton Mourão, vai se reunir em Boston com representantes da comunidade de imigrantes brasileiros, na semana que vem. A reunião foi pedida por brasileiros do estado de Massachusetts, que concentra parte dos cerca de 1,5 milhão de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos - muitos vivendo de forma irregular. Resta saber se o tom da visita sestará alinhado ao do presidente Jair Bolsonaro quando esteve no país.

Com Guedes

Camilo Santana participa, nesta terça, em Brasília, de reunião junto aos demais governadores com o ministro da Economia Paulo Guedes. A reunião foi articulada pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, para discutir principalmente a reforma da Previdência e a situação fiscal dos Estados.

Frente

Com a adesão de 227 deputados, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista será lançada nesta terça, na Câmara. A iniciativa é do cearense Célio Studart (PV), que presidirá a Frente.

Prefeito Roberto Cláudio não curtiu o feriado. Nesta segunda-feira, passou o dia em Brasília tratando de empréstimo no CAF para a Prefeitura de Fortaleza investir em obras do Proinfra. São cerca de R$ 500 milhões. Parte deles para obras de drenagem, saneamento e esgotamento sanitário, antes de competência apenas da Cagece. O restante vai para educação e mobilidade urbana.

O secretário Mário Albuquerque, da Administração Penitenciária, comemora o controle dos presídios. Com a volta das visitas de familiares e advogados, agora a preocupação é impedir o repasse de ordens para cometimento de crimes pela de rede de informantes. Sem os celulares, as ocorrências praticamente foram zeradas. Para evitar a volta da onda de ataques, as revistas estão sendo criteriosas.