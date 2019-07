Paulo César Norões: Buraqueira inexplicável

Deputado Heitor Férrer (SD) voltou a usar a tribuna da Assembleia Legislativa para criticar o estado das rodovias estaduais. A indignação do parlamentar se dá pelo anúncio de um pacote do Governo do Estado no valor de R$ 219 milhões para a recuperação de estradas que foram construídas há pouco tempo. "Esse dinheiro poderia ser utilizado em outras áreas prioritárias", avaliou.

De fato, a impressão que se tem é de que nossas estradas são projetadas sem a perspectiva de uma estação chuvosa como a que tivemos este ano. Bastou chover e o asfalto se desmanchou, gerando uma tremenda buraqueira que não só causa prejuízos aos donos de veículos como também coloca em risco a vida de motoristas e passageiros. A pergunta é: quem são os responsáveis?

Corroborando

Deputado Evandro Leitão, ex-líder do Governo e atual 1º secretário da Assembleia, fez um aparte a um pronunciamento de Heitor Férrer que chamou a atenção na sessão de ontem. Heitor pedia que a recuperação das CEs não fosse feita com "asfalto sonrisal". Leitão pediu que o Palácio acompanhasse com mais proximidade e mais rigidez o trabalho porque "o cearense merece respeito". E citou que a estrada da Sabiaguaba que liga a CE-010 à 040 foi inaugurada há um ano "e já está cheia de buraco". O atual líder Júlio César não estava em Plenário.

Contra

Durante a limpeza de pauta da Assembleia Legislativa um projeto de lei chamou a atenção. O petista Elmano de Freitas aprovou título de cidadania cearense para João Pedro Stédile, líder do Movimento dos Sem-Terra. Na hora da votação o deputado Manuel Duca da Silveira, o Duquinha (PDT), levantou o dedo e disse que votava contra a proposta.

Benefício

Policiais civis do Ceará poderão ter uma novidade nos próximos meses: passe livre nos ônibus intermunicipais (os PMs já têm). Projeto de lei neste sentido está sendo apresentado pelo deputado estadual Tony Brito (Pros). Ele visitou a cadeia regional de Juazeiro do Norte, onde constatou que os PCs do interior não têm direito a hora extra, apesar de trabalharem além do horário.

Deputado Heitor Freire (PSL) comemorou bastante o fato de a maioria da bancada do Nordeste, principal reduto da esquerda no Brasil, ter votado a favor da reforma da Previdência. 96 votos sim e 53 não. Com exceção da Bahia e do Ceará, em todos os outros estados a maioria votou a favor.

Profundo conhecedor do Senado, o eterno senador Mauro Benevides acredita que a reforma da Previdência não terá problema para ser aprovada na chamada Câmara Alta, até pelo perfil mais ponderado da maioria dos senadores.