Paulo César Norões: Bom para o Microempreendedor

Parecer do senador Cid Gomes (PDT), favorável ao projeto de lei de autoria do senador Esperidião Amin, que facilita a tomada de crédito por parte de micros e pequenas empresas, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Tal projeto altera pontos do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

O objetivo é facilitar o acesso a financiamentos pelas micros e pequenas empresas. Hoje, algo quase impossível por conta da dificuldade do micro e pequeno empreendedor de oferecer as garantias exigidas pelos credores. A saída proposta na PL do senador Amin é a criação da sociedade de garantia solidária, em que duas ou mais microempresas se reúnem em sociedade e somam as garantias pessoais ou reais de seus sócios ou mesmo de investidores. Aprovado na CAE, o projeto vai a plenário e, se aprovado, segue para sanção.

Saneamento

A Câmara dos Deputados instala na tarde desta quarta-feira, a Comissão Especial do Marco Regulatório do Saneamento Básico, com a presença do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia. Com essa providência, a Câmara sinaliza a preocupação com o tema, que desde o inicio de 2018 tem ocupado boa parte da agenda do senador Tasso Jereissati, autor de um Projeto de Lei que foi aprovado no Senado, em junho último, e que se encontra tramitando na Câmara Federal.

Bom debate

Garantindo que irá analisar todas as sugestões, Tasso Jereissati prossegue até quinta-feira com a maratona de audiências públicas acerca da reforma da Previdência. A expectativa é que seu relatório possa estar concluído na sexta, com sua leitura prevista para o dia 28 na CCJ.

Esperado

Não foi surpresa a nomeação do professor Cândido Albuquerque para reitor da Universidade Federal do Ceará. Nos bastidores da política já era dada como certa a escolha dele pelo presidente Jair Bolsonaro. Cândido, é bom que se registre, não esperou a nomeação cair do céu. O meticuloso trabalho de articulação exigiu muita sola de sapato gasta pelos corredores de Brasília. Deu certo.

Desafio

Cândido agora precisa pacificar a Universidade. Ele não era o preferido dos estudantes e docentes e, embora sua escolha esteja respaldada na legislação, os adversários não aceitam o resultado. Cabe ao novo reitor reverter o ambiente negativo. Capacidade não lhe falta.

O Lide Ceará e a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) recebem, nesta sexta (23), o secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Governo Federal, Carlos Alexandre da Costa, para um café-debate. O evento, para filiados e convidados, acontecerá no Hotel Gran Marquise.

Deputado Salmito Filho usou dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) para lamentar a situação do povo de Quixadá, que lhe deu mais de 2 mil votos na eleição de 2018. "Na gestão fiscal, na transparência e na eficiência, Quixadá apresentou um resultado de - 25%", lamentou Salmito.