Paulo César Norões: Boas práticas de gestão ajudam a saúde

Secretário da Saúde Dr. Cabeto será o principal palestrante do Congresso Brasileiro de Auditoria em Saúde, que acontece em Fortaleza, de hoje até sexta-feira, no Marina Park Hotel.

O evento vai debater tendências e novos modelos da Gestão da Qualidade, das Redes de Atenção à Saúde, da Gestão Estratégica e da Gestão Participativa (Cogestão) como estratégias para o equilíbrio dos sistemas Público e Privado.

Algo que o próprio Dr. Cabeto está tentando implantar no sistema de saúde pública do Ceará, desde que aceitou o desafio proposto pelo governador Camilo Santana.

O governador, aliás, visitou o Hospital Geral de Fortaleza (HGF) na última sexta-feira, conversou com pacientes, médicos e outros funcionários, e gostou de ver que as práticas de gestão implementadas por seu secretário já surtem efeito, especialmente na qualidade dos atendimentos e o respeito aos pacientes.

Intercâmbio

Comitiva do Governo de Dalian (China) esteve, ontem, no Abolição, retribuindo visita que o governador Camilo Santana fez à cidade chinesa, em abril deste ano. O grupo esteve ainda no Porto do Pecém e na Secretaria da Educação. Em agosto, dez alunos e a diretora da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Almiro da Cruz, de Barbalha, vão a Dalian, para intercâmbio cultural. O Governo cearense pagará passagens e despesas com documentação e a Prefeitura de Dalian dará hospedagem e alimentação.

Crimes cibernéticos

Vítima de clonagem do seu WhatsApp, o deputado Acrísio Sena (PT) cobra a instalação de uma delegacia de crimes cibernéticos. Ele esteve com o delegado geral da Polícia Civil, Marcus Rattacaso. "O Governo está sensível e já anunciou que vai criar o equipamento", ressaltou.

Carga pesada

Foi só ameaçarem parar o Brasil outra vez e os caminhoneiros mostraram que seguem fortes. Tanto que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) suspendeu as novas regras para o cálculo de frete mínimo do transporte de cargas, que entraram em vigor no último sábado. Pelo menos, até que Governo e caminhoneiros cheguem a um acordo.

Acertam os construtores cearenses ao escolherem para a presidência do sindicato do setor o empresário Patriolino Dias de Sousa. Patrol, como é chamado pelos amigos, é hoje um dos maiores construtores do Ceará. O Sinduscon ganha muito com a escolha dele para suceder André Montenegro.

Tribunal Regional Eleitoral cassou os mandatos do prefeito e vice-prefeito do município de Irauçuba, respectivamente, Raimundo Nonato Sousa e José Pinto de Mesquita, por abuso de poder econômico nas eleições de 2016. Mas, a pena só será cumprida após o julgamento de eventuais embargos declaratórios.