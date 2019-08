Paulo César Norões: Assembleia no combate à depressão

A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio realiza a primeira reunião ordinária amanhã (14/8), às 9h30min, na Assembleia Legislativa, quando o deputado Evandro Leitão (PDT) apresentará as diretrizes da frente e as ações para o Setembro Amarelo, mês em que se fortalece a sensibilização do tema junto à sociedade por conta do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio (10 de setembro).

Dramático

A depressão será a doença mais incapacitante do mundo até 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde. Não raro, leva a pessoa a se matar. A estimativa é que, já no ano que vem, deverá haver cerca de 1,5 milhão de suicídios no planeta. O quadro por aqui é dramático. O Brasil é o líder na América Latina e o Ceará é o primeiro do Norte e Nordeste e o 5º do País em número de pessoas que tiram a própria vida. Números que podem ser ainda maiores, pois especialistas dizem que nem todo suicídio é notificado como tal.

Um fim na peleja

O deputado estadual Acrísio Sena (PT) anunciou para hoje, às 15h, na Assembleia Legislativa, audiência pública para discutir o conflito territorial entre Tabuleiro do Norte e Alto Santo. "Centenas de famílias que têm vida instalada em Tabuleiro não aceitam a mudança de endereço imposta de cima para baixo", criticou Acrísio, que ressaltou que o caso está sendo acompanhado de perto pelo presidente da AL, José Sarto.

Educação

Leônidas Cristino (PDT) esteve, na manhã de ontem, com o reitor Virgílio Araripe, diretores de campus do IFCE e o coordenador da bancada federal do Ceará, Domingos Neto, para encaminhar as demandas da instituição. Só os dois deputados participaram do evento; alguns parlamentares enviaram assessores e outros nem isso.

Velho chico

Comissão Especial para Acompanhamentos das Obras da Transposição do Rio São Francisco - deputado Guilherme Landim à frente - estará hoje em Brasília para reunião com o ministro da Integração Nacional, Gustavo Canuto, a fim de tratar sobre a Transposição do Velho Chico e o Cinturão das Águas do Ceará (CAC).

Nesta terça-feira

A partir das 9h, será realizada pela Assembleia Legislativa a solenidade de Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, no auditório João Frederico Ferreira Gomes, no prédio da Unipace. A Frente foi uma iniciativa do deputado Carlos Felipe (PCdoB).

O vereador

Guilherme Sampaio (PT) quer que a Secretaria da Cultura de Fortaleza tombe o Estádio Murilão, em Messejana. O equipamento, de 81 anos, é um marco do desenvolvimento do esporte profissional e amador, da Capital e do Estado.