Paulo César Norões: Arte de se relacionar com os adversários

Para quem já tem 24 partidos na base, arrumar espaço no palanque para acomodar até oposicionistas, não é problema. Ainda mais sendo o governador Camilo Santana, que tem se notabilizado pela capacidade de dialogar, mesmo com adversários. Portanto, não surpreende o fato de o governador estar completamente à vontade para dividir o palanque na entrega de casas do Minha Casa Minha Vida com autoridades do Governo Federal e apoiadores de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, como o deputado estadual André Fernandes e o deputado federal Heitor Freire, ambos do PSL. A eles e ao ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, Camilo fez questão de agradecer a parceria que, como ele mesmo disse, não beneficia o presidente, o governador ou o prefeito, mas a população.

"Quem ganha são vocês, população, que precisa de habitação aqui em Fortaleza. São famílias que deixam o aluguel hoje e aí vão ter uma economia no seu orçamento", disse o governador, para logo em seguida lembrar ao ministro Canuto que ele será bem-vindo ao voltar ao Ceará para inaugurar a Transposição do Rio São Francisco e o Cinturão da Águas.

Juntos e misturados

A inauguração do residencial Cidade Jardim II foi o primeiro evento público oficial a reunir o governador Camilo Santana, o prefeito Roberto Cláudio e o deputado José Sarto (PDT), desde que foi eleito presidente da Assembleia Legislativa. Sarto, que iniciou a carreira política como vereador da Capital, foi bastante festejado no Bairro José Walter, onde é popular e sempre obteve bom desempenho eleitoral.

Honra ao mérito

O deputado Evandro Leitão (PDT) fez questão de ressaltar a autoria do ex-deputado Gony Arruda - presente à sessão - do projeto, aprovado ontem nas comissões, que libera a venda de cerveja nos estádios de futebol cearenses. O projeto segue agora para a votação em Plenário.

Não esperou acontecer

Chamou atenção a disposição do prefeito de Ubajara, Renê Vasconcelos, de agir na prevenção de uma possível tragédia com o eventual arrombamento do açude Granjeiro. É esse tipo de atitude que se espera de homens públicos, como reconheceu, na Assembleia, o deputado Salmito Filho, que esteve em Ubajara acompanhando os trabalhos.

Senado Federal

O Plenário aprovou, nesta quarta, o projeto de lei que estabelece obrigatoriedade da instalação de banheiros químicos com acessibilidade em eventos públicos ou privados. O PLC 32/2017 segue para sanção presidencial. O senador Romário (Pode-RJ) foi o relator da matéria.

Base de Alcântara

Presidente Bolsonaro prometeu a Base de Alcântara para os EUA lançarem foguetes e satélites. O problema é que a ampliação precisa desapropriar famílias adjacentes e o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), já disse que não vai remover as famílias dos arredores da Base