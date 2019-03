Paulo César Norões: Aprece recebe parlamentares

A Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece) recebe, hoje, em sua sede, a partir das 8h, a bancada federal do Ceará. Os prefeitos querem discutir com os deputados federais as necessidades mais urgentes dos municípios cearenses e solicitar aos parlamentares, nesse início de mandato, apoio às pautas de interesse municipalista.

Todos os deputados federais do Ceará foram convidados. Para o deputado Domingos Neto (PSD), coordenador da bancada, é uma excelente oportunidade para ouvir dos próprios prefeitos suas demandas e questionamentos.

"Existem pautas específicas referentes aos municípios em tramitação no Congresso Nacional e é importante discutirmos em conjunto", destaca o deputado.

Esse encontro servirá também para discutir pautas de interesse dos municípios cearenses para serem levadas à próxima Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, evento nacional coordenado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) que acontecerá de 8 a 11 de abril com a presença de autoridades nacionais, prefeitos, secretários e gestores de todo o País.

Visita

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), líder do PT na Câmara dos Deputados, estará hoje em Fortaleza. À tarde, ele participa de audiência pública na Assembleia Legislativa sobre a reforma da Previdência.

Defesa do Dnocs

O deputado estadual Walter Cavalcante (MDB) aproveitou a sessão da última sexta-feira (8), na Assembleia Legislativa, para propor a criação de uma Frente Parlamentar em Defesa do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). A iniciativa do deputado caririense ganhou o apoio imediato de 45 deputados. A única exceção foi a deputada Érika Amorim (PSD), assim mesmo porque está licenciada, "Não tem diferença de partido político nessa questão, pois estamos conscientes de que o importante aqui é a utilidade do Dnocs para o povo cearense", disse Walter Cavalcante. Há anos o Dnocs vem sendo sucateado e a ameaça de extinção é real.

Agenda...

Na próxima quarta-feira, 13, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se os casos envolvendo campanhas eleitorais e eleições vão para o TSE ou se serão julgados pelo próprio STF. Membros do Ministério Público Federal dizem que se os processos políticos forem para o Tribunal Superior Eleitoral, será o fim da Lava- Jato.

...Pesada

Rogério Marinho, secretário especial da Previdência, deverá ir à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no dia 19, dedicado a São José. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participará de audiência pública na mesma CAE no próximo dia 26. Segundo o presidente da Comissão, Omar Aziz, os parlamentares querem saber a expectativa de crescimento e de geração de emprego para 2020, com a possível aprovação da reforma da Previdência.

Homenagem

Hoje à noite o Instituto do Ceará fará sessão Solene de Aniversário pela passagem dos seus 132 anos de fundação. O governador Camilo Santana e a industrial Consuelo Dias Branco receberão o título de sócios beneméritos. O Orador Oficial da noite será o ex-presidente do Instituto, escritor José Augusto Bezerra, atual presidente da Associação Brasileira de Bibliófilos.