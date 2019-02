Homem do povo, vereador de bairro, com base política no Parque Santa Rosa - ali, nos limites da Capital com Maracanaú -, Antonio Henrique quer marcar sua passagem pelo comando do Legislativo municipal com um trabalho de aproximação da Câmara de Fortaleza da população. Inspirado na campanha Ceará sem Drogas, que Zezinho Albuquerque tocou com sucesso na Assembleia Legislativa, o presidente da CMF está elaborando um projeto de prevenção ao uso de entorpecentes por parte dos jovens.

A vantagem é que Antonio Henrique não é neófito no assunto. Por 10 anos trabalhou no projeto Desafio Jovem, com o saudoso Dr. Silas Munguba, e conheceu de perto o drama que cerca os narcodependentes e as dificuldades deles para se livrarem do vício.

Aprendeu, então, que melhor que tratar é prevenir o vício. E o caminho é manter o jovem ocupado, estudando e desenvolvendo atividades que possam induzi-lo a um estilo de vida saudável e produtivo. Para tanto, Antonio Henrique quer levar a Câmara a cada bairro, ouvir a população e, a partir daí, elaborar projetos e políticas públicas de prevenção.

Precisamos melhorar

Crítico contumaz do Governo Estadual, deputado Heitor Férrer (PSB) usou a tribuna da Assembleia para conclamar seus pares a uma reflexão. Segundo o parlamentar, o papel do político é o de bem representar o cidadão para conseguir trazer melhorias para a vida das pessoas. E criticou a apatia dos deputados diante do que ele considera péssima qualidade dos serviços públicos. "Como as pessoas podem ver com bons olhos seus representantes se, a cada dia, elas passam por mais sofrimentos?", perguntou.

Mais idade

Deputado Soldado Noélio (Pros) quer subir de 30 para 35 anos a idade máxima para quem deseja ingressar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Com o mesmo argumento do Governo Federal na questão da idade mínima para aposentadoria: o aumento da expectativa de vida da população.

Modelo

Contente com o resultado da reunião dos parlamentares cearenses com o ministro Sérgio Moro, coordenador da bancada, deputado Domingos Neto vaticinou: "O Ceará será usado como modelo de combate ao crime organizado no País".

Trade turístico de Aracati e arredores saúda a chegada do primeiro voo comercial do Aeroporto de Canoa Quebrada. A tendência é o incremento da atividade, com impulso na economia. Pena que, assim como acontece com Jeri, Fortaleza fique de fora das rotas das companhias aéreas. O que falta pra isso?

Não haverá Carnaval este ano em Granja, Tianguá e São Benedito, onde o movimento sempre tem sido bom. Pior para quem alugou casas e pousadas e, pior, recebeu adiantado. Também para os comerciantes que investiram em mercadorias. No caso de São Benedito, foi a Justiça que proibiu a Prefeitura de fazer a festa.