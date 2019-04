Paulo César Norões: AGU cobra desvio de recursos

A Advocacia-Geral da União (AGU) está cobrando na Justiça o pagamento de R$ 2,1 bilhões desviados de autarquias e fundações ligadas ao setor público. Segundo a AGU, nos últimos três anos, foram movidas 659 ações de improbidade administrativa para rever os valores. A maioria das ações envolve desvios na Previdência Social e na aplicação indevida de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

No caso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), as fraudes mais comuns são falsificação de documentos para receber aposentadorias e auxílios, além da contratação de pessoas para comparecer às perícias médicas no lugar do real beneficiário. Já no caso do FNDE, municípios desviaram recursos da merenda escolar. Conforme a AGU, as fraudes eram grosseiras. Compravam alimentos de quinta categoria e botavam nas notas fiscais insumos de primeira linha.

Bom afilhado

Queiroz Filho (PDT) tem sido, na Assembleia Legislativa, um entusiasta dos feitos da gestão Roberto Cláudio. Não surpreende, o prefeito de Fortaleza foi o principal incentivador de sua candidatura a deputado estadual. Pela sua lealdade e proximidade com RC, Queiroz frequenta todas as listas de possíveis sucessores do seu padrinho político, junto com os secretários Samuel Dias e Águeda Muniz, expoentes da atual gestão.

Reconhecimento

Apesar dos entreveros em alguns momentos da gestão, como na recente polêmica dos alvarás, o conjunto da obra falou mais alto e Roberto Cláudio ganhará homenagem dos lojistas. No dia 18 de julho, no Theatro José de Alencar, o prefeito de Fortaleza receberá o Troféu Clóvis Rolim das mãos do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará, Freitas Cordeiro. Vale acrescentar que a decisão foi unânime, o que comprova o prestígio de RC com o setor.

Em busca do novo

O Partido Novo abriu processo seletivo para definir os candidatos nas eleições municipais de 2020 em pelo menos oito cidades do Ceará, incluindo Fortaleza. Isso significa que o partido pretende lançar candidato próprio na capital. Geraldo Luciano? Talvez. Por enquanto, ele não diz que sim nem que não. Se for, terá que deixar a presidência, como reza o estatuto da legenda. Outra exigência do Novo é que, para se filiar ao partido, o candidato tem que ter ficha limpa e conhecer de gestão pública. Aliás, o próprio partido oferece curso para os candidatos.

Como tudo que se

Relaciona a ele, o vídeo do passeio de moto de Bolsonaro pelas ruas do Guarujá - onde o presidente passou a Semana Santa - viralizou na internet e atiçou fãs e detratores, que debateram calorosamente sobre a conveniência ou não da iniciativa

Tribunal de contas do Estado realiza amanhã o II Seminário dos Auditores de Controle Externo. O evento acontece das 8h às 11h, no plenário da Corte, no Centro de Fortaleza. O presidente do TCE, Edilberto Pontes, será um dos debatedores