Onyx promete rever lista de cargos no Ceará, diz Domingos Neto

Após reunião com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nesta segunda-feira (18), o deputado federal Domingos Neto (PSD), coordenador da bancada cearense no Congresso Nacional, disse que ele prometeu rever os cargos federais disponíveis no Estado para indicação política dos aliados em meio à pressão dos parlamentares em troca do apoio ao Governo. O Palácio do Planalto nega barganha política.

Uma lista com vagas no segundo e terceiro escalões em 13 órgãos da administração federal no Ceará foi entregue, na semana passada, pela líder do Governo no Congresso, deputada federal Joice Hasselmann (PSL), ao deputado Domingos Neto, mas não agradou nada aos parlamentares cearenses, que são potenciais aliados de Jair Bolsonaro.

Isso porque o "filé" dos órgãos federais no Ceará, como o Dnocs, Dnit e Docas, que são os mais cobiçados, estão de fora da lista. O Governo dividiu os cargos que serão preenchidos por indicação dos ministros e dos parlamentares. Em reunião com Onyx, Domingos Neto disse que o Governo vai rever a lista.

"A reunião foi muito boa. Passei o sentimento da bancada e ele se comprometeu em ver com os ministros os cargos que não estavam na lista. Vai mudar pelo que senti hoje. Vou tentar reunir a bancada nesta semana em Brasília para tratar novamente do tema", disse o coordenador.

Além da restrição nos cargos, parlamentares ficaram irritados com a exigência do Governo Bolsonaro de que aqueles que quisessem fazer indicações de nomes para o serviço público deveriam assinar um "termo de compromisso" com a aprovação da reforma da Previdência no Congresso. Acontece que alguns pontos da proposta, como a aposentadoria rural, são alvo de resistência na bancada nordestina.

"Ele (Onyx) já estava ciente de que as bancadas todas estavam insatisfeitas com a forma e está se mobilizando para ajustar", relatou.

Decreto

Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro tem dado gestos de que pretende travar ainda mais as indicações políticas. Ele editou um decreto, publicado nesta segunda-feira (18), no Diário Oficial da União (DOU), que estabelece os critérios, o perfil profissional e os procedimentos gerais que os indicados para ocupar cargos em comissão e funções de confiança na administração pública federal deverão seguir. As exigências, porém, só começarão a valer após a entrada em vigor do decreto, que será no próximo dia 15 de maio.

BNB

Ainda segundo Domingos Neto, os cargos no Banco do Nordeste (BNB) - um dos principais órgãos federais com sede no Ceará - serão negociados com os líderes partidários e não com as bancadas dos estados. O parlamentar explicou que os órgãos de abrangência regional e nacional terão um tratamento diferenciado.

"Isso vai ser discutido com os líderes também, não apenas com a bancada do Estado. Com a bancada discute-se sobre os órgãos de abrangência estadual. Os movimentos (para indicação no BNB) vão se iniciar agora", apontou.