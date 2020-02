Onyx minimiza crise com Bolsonaro e destaca mensagem a ser lida no Congresso

Após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, neste sábado (1º), o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que não se sente esvaziado no cargo. Em meio à busca por apoio para se manter no cargo, ele minimizou qualquer crise com o chefe do Palácio do Planalto, disse que permanece na Pasta e representará Bolsonaro na sessão solene de abertura do ano legislativo no Congresso Nacional na segunda-feira (3).

"As coisas vão continuar a seguir seu rumo normal. Falamos muito e revisamos a mensagem presidencial (ao Congresso). Eu vou levar na segunda-feira porque ele (Bolsonaro) vai estar em São Paulo", afirmou. Onyx disse ainda que não discutiu com Bolsonaro possível saída da Casa Civil. A reunião durou cerca de uma hora e 20 minutos.

Bolsonaro tem buscado uma saída para a crise política protagonizada pelo ministro da Casa Civil. A Pasta foi esvaziada quando o presidente decidiu retirar dela o Programa de Parceira de Investimentos (PPI) após demissão, recontratação e nova demissão de Vicente Santini, então secretário-executivo de Onyx.

Santini foi destituído do cargo por Bolsonaro após viajar com duas assessoras em um voo exclusivo da Força Aérea Brasil (FAB) de Brasília para Davos (Suíça), e de lá para Déli (Índia), episódio que foi classificado como imoral pelo presidente. De acordo com Onyx, o assunto é "página virada".

Sobre a mensagem que será lida no Congresso, o ministro disse que o texto vai reafirmar o norte do Governo: "a redução do tamanho do Estado, a agilização e a ampliação da capacidade de comunicação com o cidadão". Segundo ele, a reforma administrativa também constará da mensagem aos parlamentares.

"Na mensagem está o quê? Que o Governo continuará fazendo as reformas que o Brasil precisa", afirmou o titular da Casa Civil a jornalistas. "Este é um Governo que vem fazendo uma série de reformas; começamos com a Previdenciária. Nós estamos trabalhando, agora, com a reforma do Pacto Federativo", citou.