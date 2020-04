Wesley Safadão se filia ao PSD e pode disputar cargo de vereador de Fortaleza, diz Domingos Filho

O cantor Wesley Safadão se filiou, nesta sexta-feira (3), ao PSD e pode disputar uma vaga na Câmara de Fortaleza nas eleições deste ano, conforme informou o presidente da legenda no Ceará, o ex-vice-governador Domingos Filho. Safadão já teria transferido o seu município eleitoral de Aracoiaba para Fortaleza.

Além de Safadão, a mãe dele, Dona Bil, e o irmão Edinho também já estão filiados ao partido. De acordo com Domingos Filho, Dona Bil deve disputar um cargo na Câmara dos Deputados em 2022 pela legenda. Já Edinho deve disputar, novamente, a Prefeitura de Aracoiaba nas eleições deste ano.

No ano passado, Edinho foi candidato a prefeito de Aracoiaba, em eleições suplementares, pelo PL. Agora, em busca de mais força política, a família Safadão segue na legenda comandada por Domingos Filho, que é a segunda com o maior número de prefeituras no Estado.

A assessoria do cantor foi procurada para se manifestar sobre o assunto, mas não atendeu as ligações.