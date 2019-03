Vereadores discutem sobre número de vagas em creches de Fortaleza

Vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza repercutiram, durante sessão plenária na manhã desta quinta-feira (22), Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Município, em que requer a ampliação de 7.725 novas vagas para crianças de 1 a 3 anos de idade em creches da rede municipal de ensino. Enquanto a bancada oposicionista destacava ação impetrada na Justiça para aumento das vagas, a base defendeu que a Prefeitura foi quem mais abriu vagas para o ensino infantil nos últimos anos.

O vereador Sargento Reginauro (sem partido) levou o assunto à tribuna, lamentando a ausência das vagas. O líder do Governo na Câmara, Ésio Feitosa (PPL), por sua vez, destacou que a informação estaria equivocada. Já o vereador Márcio Martins (PROS) ironizou o fato de a Prefeitura ter sido notificada pela terceira vez. “Essa é a terceira Ação Civil Pública de promotores contra o prefeito. Já pode pedir música no Fantástico”, ironizou Martins.

Em defesa da gestão, o vereador Evaldo Lima (PCdoB) disse que a Prefeitura de Fortaleza foi quem mais abriu vagas para o ensino infantil nos últimos anos. “Foram construídas mais creches na gestão do Prefeito Roberto Cláudio do que em toda a história”, destacou.

Lima também lembrou que o Ceará lidera evolução no Ensino Fundamental no Brasil. O comunista defendeu que o desafio agora é reduzir a zero a porcentagem de estudantes que abandonam os estudos, no ensino fundamental, número hoje correspondente a 0,9%.

O parlamentar também enfatizou que não pode existir ensino de qualidade se não houver o compromisso dos professores com a educação. “Quero parabenizar os professores, coordenadores e os demais profissionais envolvidos em uma educação de qualidade na rede pública”.