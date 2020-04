Vereadores de Fortaleza doam parte dos salários para combate ao novo coronavírus

A Câmara Municipal de Fortaleza regulamentou uma autorização que permite aos parlamentares a destinação de parte dos seus salários para medidas de prevenção ou tratamento da Covid-19. Na folha de abril, o valor somado da doação dos vereadores chegou a aproximadamente R$ 82 mil, que foram repassados ao Fundo Municipal de Saúde.

Trata-se do segundo mês consecutivo que a Câmara Municipal de Fortaleza recolhe doações provenientes dos salários do vereadores. Em março, os parlamentares destinaram parte dos seus salários para a compra de cestas básicas que foram repassadas para o movimento Supera Fortaleza, com foco no apoio a profissionais autônomos que estavam impedidos de trabalhar em razão das medidas de isolamento social.

As doações

Cada parlamentar apresentou, voluntariamente, a porcentagem que foi descontada. O valor deverá ser destinado, conforme orientação dos parlamentares, para a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais da rede pública de saúde, que atuam no enfrentamento ao novo coronavírus.

Para o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), a atitude é vista como um esforço da casa para contribuir com soluções para a pandemia.

"Nós, vereadores, estamos reforçando nossa atividade legislativa, propondo e votando projetos para apoiar os fortalezenses neste momento. Mas não é só isso. Com esse repasse, estamos reforçando também nosso papel como cidadãos, preocupados com essa situação que Fortaleza e o mundo todo vive", declarou.

A proposta de encaminhar o valor para o Fundo Municipal da Saúde no mês de abril, de acordo com Antônio Henrique, surgiu por consenso do Colégio de Líderes. "Caso a crise se prolongue, temos o compromisso de reunir novamente os líderes partidários da Casa e debater o destino da verba para o mês seguinte. Essa será uma prática nossa até o fim dessa situação, porque entendemos o nosso compromisso com o povo e com aqueles que estão na linha de frente no enfrentamento dessa pandemia", afirmou.