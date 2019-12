Vereadores aprovam isenção de IPTU para moradores do Edifício Andréa

Os vereadores de Fortaleza aprovaram, nesta terça-feira (17), isenção de débitos do IPTU para moradores proprietários do Edifício Andréa, que desabou no dia 15 de outubro deixando nove mortos e feridos. Foram 31 votos favoráveis e nenhum contra.

A isenção foi proposta pela Prefeitura de Fortaleza e isenta débitos futuros, já que o prédio não existe mais, e dívidas antigas do imposto.

A desabamento do Edifício Andréa sensibilizou a Cidade e trouxe fortemente o alerta sobre a importância da inspeção predial. Imagens do dia tragédia mostraram pedreiros quebrando o reboco de colunas de sustentação do edifício minutos antes da estrutura desabar. Sete pessoas foram resgatadas dos escombros com vida e nove morreram na tragédia.

O trabalho do Corpo de Bombeiros também comoveu a Cidade. Foram cinco árduos dias até a retirada da última vítima, que contou com a ajuda também de voluntários e de bombeiros que ainda não tinham sido nomeados.

Como reconhecimento do trabalho desempenhado na tragédia, o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio concederam, no dia 10 deste mês, o terreno do Edifício à Corporação, para abrigar um quartel do Corpo de Bombeiros.

Além disso, nesta segunda-feira (16), o Correios apresentou um selo especial em homenagem aos oficiais que trabalharam na operação de regate das vítimas. A arte do selo mostra uma equipe do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros em ação nos escombros do prédio.