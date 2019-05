Vereadora quer instituir o Dia Municipal do Skate em Fortaleza 

Iniciou tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (30) um projeto de Lei de autoria da vereadora Priscila Costa (PRTB), que institui o dia 21 de junho como o Dia do Skate. De acordo com a parlamentar, o objetivo da proposta é “valorizar a prática desse tipo de entretenimento esportivo, valorizando essa atividade do skateboarding, que se faz ao ar livre entre a juventude”.

Em sua justificativa, Priscila Costa diz ainda que na era digital, muitos jovens têm ficado dentro de casa, e a prática do esporte promove interação entre eles. “Além disso, a ideia é promover a cultura e criatividade, através desse esporte, que tem tirado muitos jovens da ociosidade”.

O 21 de junho foi escolhido por ela como a data do Dia Municipal do Skate para acompanhar a Comemoração Internacional do Skate, realizada na data. Segundo ela, já acontecem, em Fortaleza, reuniões de atletas do Município e de várias cidades do Estado. “Por ser o maior do Norte e Nordeste do Brasil, atrai atletas dos estados vizinhos, com o intuito de comemorar o dia de se andar de skate”.