Vereador toca sanfona durante pronunciamento na Câmara de Fortaleza 

O vereador Michel Lins (PPS) subiu à tribuna do plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (22), tocando uma sanfona em defesa do "quadrilheiro" das festas juninas.

"É só uma pequena introdução, porque a 'Asa Branca' retrata a saga do nordestino. Ela fala exatamente do que venho trazer hoje, a saga do quadrilheiro, que é sofrido, e, muitas vezes, tem que se submeter a vários incômodos", disse o parlamentar após tocar a introdução da música "Asa Branca", eternizada na voz de Luis Gonzaga.

Lins disse, ainda, que além de sanfona, toca qualquer instrumento dos festejos juninos. No entanto, conforme publicações em suas redes sociais, o parlamentar já vinha ensaiando a introdução da música há alguns dias.

O vereador já chamou a atenção de seus pares, em 2017, quando participou da sessão ordinária da Casa com blazer cor-de-rosa, isso bem antes da polêmica entre "menino veste azul e menina veste rosa", da ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves.