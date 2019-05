Vereador quer liberar faixas exclusivas para veículos de turismo  

Começou a tramitar na Câmara Municipal de Fortaleza um projeto de Indicação do vereador Eron Moreira (PP), que quer permitir o trânsito nas faixas exclusivas para ônibus dos veículos que se destinam à modalidade de transporte turístico. O texto diz que a circulação desses veículos será permitida 24 horas por dia, respeitando a legislação de trânsito municipal vigente.

Atualmente, somente ônibus e topiques de transporte público, além de táxis, podem transitar pelas faixas exclusivas. A proposta, com apenas dois artigos, diz ainda que as entidades representativas da categoria ficam obrigadas a encaminhar mensalmente listas dos permissionários com as placas de seus veículos, atualizadas, para a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos.

Em justificativa, Eron Moreira diz que a proposta tem por finalidade “contemplar uma justa demanda dos permissionários de vans, ônibus e micro-ônibus, transportes privativos e coletivos, que atuam no traslado de turistas, sendo da maior relevância o tema em apreço”.

De acordo com ele, Fortaleza é uma cidade de grande fluxo de turismo, como centro de escoamento desse trânsito para demais regiões do Ceará. "Precisamos oferecer aos nossos visitantes melhores condições de acessibilidade e mobilidade, com ganho de tempo e de qualidade nos passeios turísticos. É de fundamental importância nessa contextualização um olhar sempre voltado para a melhoria da organização e da qualificação do trade turístico de Fortaleza e, por conseguinte, do Ceará".