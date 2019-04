Vereador quer instituir o dia do "Coaching" em Fortaleza 

Os fortalezenses não terão mais em seu calendário oficial de datas comemorativas o dia do youtuber, já que o autor da proposta, o vereador Adail Júnior (PDT), retirou a matéria de tramitação. No entanto, se depender do líder do Governo na Câmara, o vereador Ésio Feitosa (PPL), o “Dia do Profissional Coaching” está garantido, e, se aprovado, será comemorado no dia 12 de novembro.

Em sua justificativa, o parlamentar diz que “o profissional Coaching tem papel fundamental no desenvolvimento pessoal das pessoas, orientando no desenvolvimento das pessoas, proporcionalizando a utilização de ferramentas que facilitarão a superação de crenças limitantes, tornando a pessoa capaz de se reinventar e redescobrir suas crenças positivas”.

Feitosa ainda diz que é “justa e meritória a instituição de uma data comemorativa” para o profissional coach, pois ele “além do âmbito de treinamento pessoal, também atua em pequenas, médias e grandes empresas sendo o ambiente corporativo um dos que mais são treinados por esses profissionais”.

Na proposta, o vereador não explica o porquê de ter escolhido o 12 de novembro como data comemorativa do Dia do Profissional Coaching. No entanto, o projeto é uma cópia de matérias semelhantes implantadas em alguns estados, como Goiás e Rio Grande do Sul.