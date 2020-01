Verba para o Carnaval é cancelada em Granja após fortes chuvas

O município de Granja vai destinar a verba do Carnaval, cerca de R$ 1,2 milhão, para ações de proteção social, diante da perspectiva de fortes chuvas na região, anunciou nesta quarta-feira (15) a Prefeitura da cidade.

Esse é o segundo ano consecutivo em que a festa não acontece com verba pública. Recentemente, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) informou que fortes chuvas devem atingir o Ceará entre a última semana de janeiro e 20 de fevereiro.

De terça (14) a quarta-feira (15), o município de Granja recebeu a maior precipitação do Estado, registrando 99 milímetros.

Conforme o Poder Executivo do município, Granja é uma das cidades que, tradicionalmente, recebe as maiores precipitações do Ceará. Além disso, o nível do Rio Coreaú e de dois açudes da região - Gangorra e Anjicos, que já estão com quase 80% da capacidade - preocupa a gestão, que teme alagamentos no período da quadra chuvosa.

A verba que seria utilizada para custear o Carnaval passará para ações preventivas e de recuperação, como limpeza de córregos, rios, riachos, canais, manutenção de passagens molhadas, obra de contenção e para a reforma do mercado central do município. O valor também será utilizado em assistência social, para possíveis casos de pessoas desabrigadas, segundo a Prefeitura.

A prefeita de Granja, Amanda Aldigueri (PDT), justificou a decisão como necessária para evitar transtornos à população por causa da chuva. "Não faz sentido o município gastar com quatro dias de alegria, correndo o risco de testemunhar tragédias no restante do ano”, afirmou.