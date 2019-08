O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta quinta-feira, 22, em evento do Grupo Voto, que o governo quer conceder as unidades de pronto atendimento (UPAs) e creches no país. Sem dar detalhes, ele disse que mira nas "UPAs que estão paradas no Brasil".

As UPAs fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, e são direcionadas a casos de urgência intermediária, como febre e fraturas.