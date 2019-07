Universidade pública: Governo Bolsonaro fará mudanças, mas descarta mensalidade; entenda

Prestes a anunciar mudanças na gestão das universidades, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, tem negado rumores de que a medida teria relação com cobrança de mensalidades a universitários ou mesmo privatizações.

O gestor tem usado as redes sociais para se manifestar sobre o assunto por meio de uma série de frases. O ministro anunciará nesta quarta-feira (17) o programa "Future-se" que, segundo Weintraub, será a "libertação das universidades federais".

Segundo ele, será mantido formato atual de manutenção através de impostos. "A rápida deterioração das contas vista nos últimos anos será interrompida", disse ele, mas sem explicar de que forma isso acontecerá.

Novo modelo versus modelo atual

"Não há privatização alguma. Teremos um modelo moderno, que nos aproximará da Europa, Canadá, Israel, Austrália, EUA, etc. A adesão das universidades será voluntária, permitindo separar o joio do trigo... As que quiserem ficar no atual modelo, poderão ficar...", escreveu Weintraub no domingo (14).