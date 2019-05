Um dia após afastamento, Justiça manda prefeito interino de Beberibe voltar ao cargo

O prefeito interino de Beberibe, Tharsio Facó (PPS), afastado por 90 dias pela Câmara Municipal do Município na última terça-feira (14), voltou ao cargo no dia seguinte após decisão judicial. O presidente da Câmara, vereador Eduardo Lima, ocupou a cadeira do prefeito por apenas um dia.

Os parlamentares consideraram infrações político-administrativas, como o suposto não fornecimento de transporte e merenda escolar, e a contratação, com dispensa de licitação, de uma empresa que estava impedida de realizar contratos com a gestão por cinco anos.

O mandado de segurança, com pedido liminar, foi assinado pelo juiz auxiliar Magno Rocha Thé Mota, da Comarca de Beberibe. Na decisão, o magistrado afirma que "mesmo que a denúncia protocolada na Câmara Municipal se referisse apenas a infrações político-administrativas, o afastamento provisório do impetrante do cargo ainda assim seria ilegal".

Um dia de gestão

O presidente da Câmara, Eduardo Lima, no único dia que esteve à frente da administração municipal, emitiu portaria para "exonerar todos os servidores públicos ocupantes de cargo de provimento em comissão de secretário, chefe de gabinete e procurador-geral da Prefeitura".

Ainda na terça-feira, ele assinou nova portaria, desta vez nomeando chefe de gabinete. No anexo, certidão já assinada pelo novo secretário. Eduardo Lima não foi localizado para comentar a decisão judicial até a publicação desta matéria.