Tribunal Regional Eleitoral do Ceará prorroga atendimento remoto até 30 de abril

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) prorrogou, nesta sexta-feira (17), o regime de teletrabalho dos servidores do órgão. Agora, o modelo provisório do expediente deve se estender até o dia 30 de abril. A medida adotada atende as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar novas infecções pelo coronavírus preservando a saúde dos funcionários.

De acordo com o Tribunal, a suspensão do trabalho presencial atinge os serviços da secretaria e, na capital e no interior, nas diretorias dos fóruns, nas centrais de atendimento ao eleitor e nos cartórios eleitorais.

Serviços como quitação de multa, emissão de certidão de quitação e certidão emergencial continuam sendo prestados através do site institucional. Demais casos, que incluem atendimentos especializados, podem ser encaminhados para o e-mail institucional 148@tre-ce.jus.br.

Segundo a Corte, ficam mantidas, até o dia 30, as sessões do Pleno do Tribunal realizadas por meio de videoconferência. Durante a permanência da suspensão do expediente, ficam também suspensos os prazos processuais judiciais e administrativos.

Sugestões, críticas, solicitações, reclamações, denúncias, elogios e pedidos de informação podem ser encaminhados à Ouvidoria do TRE-CE, por meio do preenchimento de formulário, disponível no site do Tribunal, bem como através do WhatsApp: (85) 99430-6318 e do e-mail: ouvidoria@tre-ce.jus.br.