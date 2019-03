Tribunal de Justiça do Ceará divulga edital para selecionar 100 juízes leigos

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará anunciou nesta sexta-feira (8) edital para processo seletivo de 100 juízes leigos (não togados) que irão atuar, de forma remunerada, no Sistema de Juizados Especiais. O edital foi assinado pelo presidente do órgão, desembargador Washington Araújo, e pelo coordenador dos juizados especiais, desembargador Gladyson Pontes.

"Acabamos de assinar, eu e o desembargador Gladyson o edital de recrutamento dos juizes leigos que irão atuar no sistema de juizados especiais", comemorou o desembargador Washington Araújo. Ao lado do presidente durante o anúncio, o desembargor Gladyson Pontes destacou que "com essa força de trabalho extra iremos incrementar a produtividade dos juizados, que hoje acumulam um acervo de grande monta para os juizes que atuam no juizado. Com esse plus, acreditamos que iremos prestar um serviço melhor à sociedade cearense".

Serviço

Segundo o TJCE, o edital está disponível no site do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, com detalhes sobre as fases da seleção, requisitos para concorrer, datas, conteúdo das provas e demais informações aos candidatos. Os profissionais receberão R$ 26,00 por ato homologado, sendo o valor máximo de R$ 6.420,80, com produtividade mínima de 80 atos por mês. As inscrições serão aceitas entre os dias 11 de março e 11 de abril.