TRE: Cerca de 25% do eleitorado apto de Fortaleza ainda não fez o cadastramento biométrico

Faltando apenas 6 dias para o final do prazo de revisão eleitoral, aproximadamente 454 mil eleitores de fortaleza ainda não fizeram o cadastramento biométrico. Segundo o TRE, os eleitores que ainda não tiverem feito a biometria até o dia 29 de novembro terão seus títulos cancelados, mas poderão recorrer sem custos adicionais e esse cancelamento deverá ser suspenso imediatamente.

O prazo final para o cadastramento biométrico e normalização de titulos cancelados é o dia 6 de maio de 2020, após essa data os procedimentos só poderão ser efetuados depois das eleições do próximo ano.

Na manhã de hoje (23) a movimentação no Centro de Eventos do Ceará, onde ocorre um multirão de cadastramento biométrico, foi bem menos intensa do que a ocorrida no sábado passado (16) quando eleitores se aglutinaram em uma fila quilométrica do lado de fora do local para não perder o prazo. Até as 8h da manhã de hoje, 1.800 já haviam sido atendidas.

O caminhoneiro Aurélio Teófilo do Montese, disse que chegou às quatro da manhã para conseguir uma senha e conseguiu fazer seu cadastramento biométrico na manhã de hoje.

O caminhoneiro Aurélio Teófilo disse não ter feito o cadastro anteriormente por estar sempre viajando Jessica Welba

Prazo para cadastramento

Caso o eleitor não tenha seu título regularizado até o dia 29, que é o prazo final da revisão eleitoral, ele pode procurar os postos já existentes de atendimento, como o Vapt Vupt e os postos em shoppings, porém ele pode sofrer consequências em função do cancelamento deste titulo.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) explica que, após essa data, será concluído o procedimento de revisão do eleitorado que fez a biometria e os títulos deverão ser cancelados.Além disso, após este prazo, a força-tarefa de cadastramento, que vem ocorrendo ao longo deste ano, deve encerrar suas atividades, portanto não há garantias de não haverão filas no atendimento ao eleitor nos postos comuns.

Depois de 6 de maio, o eleitor que não estiver com o título normalizado fica impedido de fazer a regularizar a situação de seu título. O corregedor Inácio Cortês reforçou que depois de maio, normalmente, os tribunais recebem uma grande demanda de eleitores procurando fazer a normalização de seus títulos, mas não haverá mais como fazer a regulamentação até a reabertura do cadastro eleitoral que só ocorre após o prazo final das eleições.