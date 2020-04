TRE-CE estabelece requerimento virtual para pré-candidatos que irão transferir domicílio eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) estabeleceu, em portaria publicada na terça-feira (31), o recebimento de requerimentos de interessados em realizar o alistamento ou a transferência de domicílio eleitoral para quem deseja concorrer nas eleições municipais de 2020. A medida foi adotada por conta da suspensão do atendimento presencial do órgão causada pela pandemia do novo coronavírus.

Os futuros pré-candidatos precisam enviar uma lista de informações para o e-mail dispobilizado pelo TRE-CE (148@tre-ce.jus.br) até o próximo sábado, dia 4 de abril. A data é a última do prazo para transferência e alistamento de domicílio eleitoral apenas para quem irá concorrer no pleito. Eleitores têm até o dia 6 de maio, mas ainda não foi estabelecido se as alterações serão feitas nesse modelo.

Apenas o requerimento virtual não garante a efetivação da mudança. O requerente terá que comparecer ao respectivo cartório eleitoral, munido da documentação necessária, para realização da operação no cadastro eleitoral. O atendimento presencial será agendado pelo órgão.

O não comparecimento do requerente no dia e horário estabelecidos para o atendimento presencial importa na desistência do requerimento, ressalvado motivo justo, a critério do juiz eleitoral, hipótese em que será realizado novo agendamento.