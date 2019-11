TRE-CE cadastra 4,4 mil biometrias em primeiro dia de mutirão no Centro de Eventos

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) cadastrou 4.415 mil biometrias no primeiro dia do mutirão de recadastramento biométrico no Centro de Eventos do Ceará. Filas se formaram no local logo cedo, antes do atendimento ser iniciado às 8h.

Ao todo, o TRE-CE montou 120 guichês para atender a alta demanda na Capital. O prazo para cadastrar a biometria encerra no dia 29 deste mês. Para atender o maior número de eleitores possível, o órgão realiza atendimento no Centro de Eventos, das 8h às 17, em dias úteis, e das 8h às 12h, nos fins de semana.

Mais de 500 mil eleitores fortalezenses ainda não fizeram a biometria. Os que perderem o prazo terão o título cancelado, o que impedirá de votar nas próximas eleições de 2020. Além disso, eleitor ficará impossibilato de: emitir ou renovar passaporte; receber salário, caso seja servidor público,; fazer empréstimos em bancos pública; suspensão de benefícios sociais; e tomar posse em cargo público, caso seja aprovado em concurso.