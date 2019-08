TRE cassa mandato de governador de Sergipe; cabe recurso no TSE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Sergipe decidiu, ontem, cassar o mandato do governador do estado, Belivaldo Chagas, e da vice-governadora, Eliane Aquino, por abuso de poder político. Por 6 votos a 1, o tribunal entendeu que o governador usou a máquina pública em favor de sua reeleição. Apesar da decisão, Belivaldo e Eliane devem continuar no cargo enquanto recorrem ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa deve se reunir, hoje, a portas fechadas, para avaliar o parecer do ouvidor, deputado Romeu Aldigueri (PDT), sobre as representações feitas por dois partidos – PSDB e PDT – contra André Fernandes (PSL) por quebra de decoro parlamentar. As reações dos partidos vieram após o deputado do PSL acusar colegas de envolvimento com facção criminosa na tribuna da Casa.

De acordo com informações do TRE, o abuso de poder ficou caracterizado por meio da assinatura de ordens de serviço para obras "às vésperas do início do período eleitoral".

A reportagem entrou com contato com o gabinete do governador, mas não localizou nenhum funcionário para comentar a decisão.