TRE: cadastramento biométrico poderá ser feito até 2020, mas com risco de cancelamento do título

Os eleitores que não conseguirem realizar o cadastro biométrico até o dia 29 de novembro deste ano, prazo oficial para recadastramento na Capital cearense, terão que procurar um posto de atendimento do TRE-CE para fazer o recadastramento imediatamente, pois corre o risco de cancelamento do título. A informação foi divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), na noite desta quarta-feira (20).

Segundo o órgão, o prazo nacional para o fechamento do cadastro biométrico é dia 6 de maio de 2020, período em que o Tribunal encerra os procedimentos eleitorais para se preparar para a eleição.

Quem fez a biometria até o dia 29 não correrá risco de ter o título cancelado. Porém, os que não puderem comparecer dentro do prazo precisam resolver a pendência eleitoral imediatamente.

"Após o final do prazo (29 de novembro), o TRE concluirá o procedimento de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos e até a finalização desse ato formal, os títulos não serão cancelados. Porém, quem não conseguir cadastrar a biometria dentro do prazo deve procurar atendimento o mais rápido possível para evitar o cancelamento iminente", esclarece o órgão.

Cerca de 500 mil eleitores de Fortaleza ainda não fizeram a revisão biométrica.

Mutirão

O TRE-CE realiza mutirão no Centro de Eventos, no bairro Edson Queiroz, até o dia 29 de novembro, com o objetivo de atender o máximo de eleitores possível. Durante dias úteis, o atendimento ocorre de 8h às 18h, limitada a entrega de oito mil senhas por dia, e, nos finais de semana, das 8h às 12h.

Punições

Caso o eleitor tenha o título cancelado, ficará impedido de votar, candidatar-se, inscrever-se ou receber o Bolsa Família, tomar posse em cargo público, emitir passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino, receber salários (se for servidor público) e contrair empréstimos em bancos oficiais.