"Todos os concursos que eu fiz vou chamar", diz Camilo Santana

O governador Camilo Santana (PT) garantiu, em entrevista ao Sistema Verdes Mares, na manhã desta sexta-feira (5), que chamará os aprovados em todos os concursos realizados na sua gestão. O Chefe do Executivo Estadual voltou a dizer que anunciará, ainda neste ano, novos concursos: um para a Polícia Militar e outro para a Polícia Civil.

Vamos fazer novos concursos, que é importante, (da) Polícia Militar. Todo ano policiais militares vão para reserva, então preciso repor esses policiais, vou ter que ter novos policiais, vou ter que fazer concurso novo para a Polícia Civil. Estamos planejando, tudo depende do momento da economia brasileira", pontuou.

Camilo disse, no entanto, que, até o fim do seu segundo mandato, vai fazer as convocações dos concursos já realizados.

O que eu posso garantir é que todos os concursos que eu fiz eu vou chamar, tenho quatro anos para isso. Se o Estado consegue arrecadar mais, ele tem capacidade de contratar mais, (de ter) mais servidores, ampliar os seus serviços e esse é o nosso objetivo"

O governador prometeu reavaliar a suspensão dos concursos públicos, a partir do próximo mês de setembro.

Isso porque uma das medidas anunciadas, no início do mês de junho, pelo Governo do Estado, para enxugar gastos da máquina pública, foi a suspensão temporária de novos concursos, chamadas e homologações de servidores.

Camilo Santana defendeu a medida, diante do aumento na despesa com folha de pessoal e do cenário de crise fiscal no país.

"Nós tivemos aumento de pessoal, comparado ao ano passado, de 12%. Foi o Estado que mais aumentou gasto de pessoal, então é uma coisa que controlo com muito rigor, para manter o Estado equilibrado, em dia com as suas contas. Mas, mais importante, é manter o Estado com investimento. Há uma recessão econômica no Brasil", frisou.