Tiago Ribeiro (PPS) vence eleição suplementar e é o novo prefeito de Cascavel

O candidato Tiago Ribeiro (PPS) é o novo prefeito do município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele venceu, ontem, a Eleição suplementar no município com o total de 16.558 votos, 41,8%, contra 12.441, ou 31,4% da segunda colocada, Paulinha Dantas (PTB), e 10.609 do terceiro colocado, Zé de Lima (PV). Tiago é de família política tradicional no Município, o pai Tino Ribeiro, é ex-prefeito e ex-deputado estadual.

"A situação atual é de abandono. Vamos começar a trabalhar para que no futuro tenhamos uma cidade melhor. A prioridade é o atendimento básico à Saúde. O emprego que requer parcerias com o governo do Estado. Estamos com 15% da população desempregada e outros tantos na informalidade. Vamos trabalhar pra isso", declarou após a vitória.

Tiago deve assumir o cargo até o dia 15, na Câmara Municipal, após a diplomação pela Justiça Eleitoral. O mandato vai até o dia 31 de dezembro de 2020. O novo gestor terá pouco mais de um ano para resolver os problemas e preparar as eleições do próximo ano, nas quais poderá concorrer à reeleição.

Ele assumirá o Executivo do Município em meio a uma crise que culminou com a cassação da prefeita eleita nas eleições de 2016, Francisca Ivonete Mateus Pereira e do vice-prefeito Waltemar Matias de Sousa. Eles acabaram afastadas em definitivo do cargo por terem sido condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) por abuso de poder político e uso irregular da máquina administrativa para desequilibrar o jogo eleitoral à época.

Eleições suplementares

Esta foi a sexta eleição suplementar realizada pelo TRE-CE em menos de um ano, relativa ao pleito de 2016. Em junho de 2018, eleitores voltaram às urnas para a escolha do prefeito e vice dos municípios de Tianguá, Frecheirinha, Umari e Santana do Cariri. Em outubro do mesmo ano, no dia das eleições gerais, os eleitores de Croatá também tiveram que escolher novo prefeito e vice.