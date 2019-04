Tenho ouvido receptividade ao projeto anticrime no Senado, afirma Moro em SP

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, manifestou, nesta segunda-feira (1º), confiança na aprovação de projetos relacionados ao pacote anticrime no Senado. "O que eu tenho ouvido é receptividade ao projeto", disse Moro ao chegar para evento sobre a Operação Lava Jato na sede do jornal O Estado de S.Paulo, na capital paulista.

Conforme o Estado publicou nesta segunda, o ministro teve de ir a campo para destravar a tramitação do seu pacote anticrime no Congresso. Após um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os três projetos passaram a tramitar em paralelo tanto na Câmara como no Senado, neste caso por meio de projetos de lei "adotados" por senadores.

A colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, trouxe nesta segunda-feira que senadores duvidam do avanço das propostas no Senado. Para Moro, essa interpretação está "equivocada".