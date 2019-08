TCU deverá investigar empréstimos feitos pela Caixa para estados do Nordeste

O Tribunal de Contas da União deverá investigar empréstimos feitos pela Caixa Econômica para estados do Nordeste. A decisão é do Plenário do Senado, que aprovou o Requerimento 652/2019.

De autoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE), o requerimento solicitou que o TCU promova auditoria sobre a concessão e liberação de empréstimos financeiros para estados e municípios da Região Nordeste geridos pela Caixa e Tesouro Nacional entre o período de 1º de janeiro até 1º de agosto deste ano.

De acordo com o autor, levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo mostrou que a Caixa reduziu a concessão de novos empréstimos para a região Nordeste desde o começo de 2019.

“De janeiro a julho de 2019, enquanto foi autorizado um total de R$ 4 bilhões em novos empréstimos para governadores e prefeitos de todo o país, menos de dez operações semelhantes foram destinadas a estados e cidades nordestinas que, juntas, totalizam R$ 89 milhões, ou cerca de 2,2% do total — o período do levantamento coincide com o mandato do presidente Jair Bolsonaro desde sua posse”, afirma o autor na justificativa do requerimento.