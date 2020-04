Taxistas são incluídos no auxílio emergencial do Governo

A Câmara dos Deputados votou, nesta quitna-feira (16), mudanças no auxílio emergencial, recurso público transferido aos trabalhadores mais vulneráveis e que foram afetados diretamente com a pandemia do coronavírus. Entre as mudanças, foi mantido o recurso à categoria dos taxistas.

A emenda do senador Tasso Jereissati (PSDB) foi incluída quando a matéria tramitada no Senado. Como houve alterações, o texto vai ser discutido e votado novamente pelos senadores. A expectativa é que o projeto seja votado na segunda-feira (20).

A urgência na apreciação da matéria é justificada pela paralisação de grande parte do comério no País pela necessidade de isolamento social, como uma das formas mais eficientes de evitar a propagação do vírus que tem matado milhares de pessoas no mundo.

Além da categoria dos taxistas, os deputados federais incluíram no auxílio trabalhadores informais, como os vendedores de porta em porta, esteticistas, agricultores familiares, quem atua na economia solidária e pescadores artesanais que não recebam o seguro-defeso.