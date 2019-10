Tasso: votação de reforma termina nesta terça, 'nem que seja até madrugada'

O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), reforçou a expectativa que a proposta seja aprovada em segundo turno na sessão desta terça-feira, 22, sem alterações no conteúdo do texto. Ele ainda afirmou que a votação termina ainda nesta sessão, "nem que seja até de madrugada".

"Espero que não (haja alterações). Acho que nós chegamos ao ponto correto na nossa discussão do primeiro turno e no segundo turno é manter como foi aprovado", disse o senador, antes da sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que vai analisar as emendas apresentadas após o primeiro turno de votação.