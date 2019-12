Suplentes de senador não assumem mandato no Ceará há uma década

Faz 10 anos desde que um senador cearense se licenciou do mandato e abriu espaço para o primeiro suplente no Ceará. Em 2009, a então senadora Patrícia Saboya ficou afastada por quatro meses e assumiu o presidente de honra do PDT, Flávio Torres. Agora, quem se licencia é o senador Cid Gomes (PDT), cedendo o mandato a Prisco Bezerra (PDT), irmão do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

Em 2009, Patrícia se licenciou de julho a novembro para se submeter a um tratamento das cordas vocais. Torres é um dos fundadores do PDT no Ceará e presidiu a legenda em diferentes ocasiões. A indicação à suplência de Saboya, à época, foi sugestão de Leonel Brizola.

Desde a década de 1990, apenas três pessoas assumiram o mandato no lugar dos titulares. Além de Flávio Torres, Reginaldo Duarte (PSDB), que foi suplentes dos senadores Luiz Girão (PSDB) e Beni Veras (PSDB), tendo assumido em ambas as legislaturas; e Luiz Girão (PSDB), suplente de Lúcio Alcântara (PSDB).

Luiz Girão assumiu por um breve período de dois meses, entre dezembro de 2002 e janeiro de 2003, por ocasião da eleição de Lúcio ao Governo do Ceará. Em fevereiro de 2003, foram empossados novos senadores.

Reginaldo Duarte assumiu pela primeira vez em 1994, com a licença de Beni Veras, ex-vice-governador do Ceará, para tomar posse no Ministério do Planejamento. Ele também assumiu por quase três anos quando Luiz Pontes atuou como secretário da Ação Social do Governo Lúcio Alcântara.

Anos 1980

Nos anos de 1989 e 1990, a segunda suplente de Virgílio Távora, Alacoque Bezerra, também passou uma temporada em exercício, sendo a primeira mulher cearense a chegar ao Senado, após licença do primeiro suplente José Afonso Sancho, que foi efetivado após a morte de Virgílio.

Já o substituto do senador Cid Carvalho, Esmerino Arruda, renunciou à condição de suplente ao se eleger prefeito de Granja em 1988. Na década de 1980, também assumiram os suplentes Almir Pinto (titular César Cals) e Dias Macedo (titular Virgílio Távora).