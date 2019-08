"Sou um Bolsonaro apaixonado", diz presidente da Fiec após pergunta de Tasso

O presidente da Federação das indústrias do Ceará (Fiec), Beto Studart, disse, na manhã desta sexta-feita (2), ser hoje um “Bolsonaro apaixonado”, a respeito do posicionamento político.

A resposta do empresário foi após uma pergunta descontraída do senador Tasso Jereissati (PSDB), que está nesta manhã, na FIEC, para uma palestra a industriais de federações dos estados do Nordeste.

“Recentemente, eu vi uma declaração sua... não sei se você é mais Camilo ou Bolsonaro”, questionou o senador cearense, arrancando risos de quem estava presente na sala da presidência da Federação.

Instantes antes da pergunta, ao posarem para uma foto, algum dos presentes brincou que a foto seria mandada para o governador Camilo Santana, o que desencadeou o diálogo que veio em sequência.

Declaração

Nesta semana, o presidente da FIEC divulgou um vídeo em que se disse otimista com a economia nacional, exaltando o governo Bolsonaro e conclamando os empresários a deixarem a política de lado, para acreditar no projeto em andamento.